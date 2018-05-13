Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
411 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 12:40
Президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді
|Президент ПСЖ і Неймар
Бразильський нападник ПСЖ Неймар має залишитися в клубі на наступний сезон.
Про це сказав президент французького гранда Нассер Аль-Хелаїфі.
"Неймар залишиться в ПСЖ на 2000%. Я переконаний в цьому. Він хоче залишитись", - сказав Аль-Хелаїфі після гри з Ренном (0:2).
Нагадаємо, що Неймар представив форму ПСЖ на наступний сезон. ФОТО.
Nasser Al-Khelaïfi : « Neymar veut rester à 2000% » pic.twitter.com/OGVrsGgnrG— Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 12 мая 2018 г.
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