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13.05.2018  12:40

Президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді

Президент ПСЖ і Неймар

Бразильський нападник ПСЖ Неймар має залишитися в клубі на наступний сезон.

Про це сказав президент французького гранда Нассер Аль-Хелаїфі.

"Неймар залишиться в ПСЖ на 2000%. Я переконаний в цьому. Він хоче залишитись", - сказав Аль-Хелаїфі після гри з Ренном (0:2).

Нагадаємо, що Неймар представив форму ПСЖ на наступний сезон. ФОТО.





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