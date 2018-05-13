Президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді

Президент ПСЖ і Неймар

Бразильський нападник ПСЖ Неймар має залишитися в клубі на наступний сезон.

Про це сказав президент французького гранда Нассер Аль-Хелаїфі.

"Неймар залишиться в ПСЖ на 2000%. Я переконаний в цьому. Він хоче залишитись", - сказав Аль-Хелаїфі після гри з Ренном (0:2).

Нагадаємо, що Неймар представив форму ПСЖ на наступний сезон. ФОТО.