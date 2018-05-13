Шахтар потролив Верес у соцмережах. ФОТО

Шахтар - Верес

Донецький Шахтар пожартував над рівненським Вересом перед матчем 31 туру УПЛ.

Гірники виклали у своєму твіттер-аккаунті ігрові форми на вечірній матч, але крісла Вереса виявилися порожніми.

"Форми команд на сьогоднішній матч української Прем'єр-ліги", - підписали світлину гірники.

Гра має відбутися 13 травня о 19:30.

Нагадаємо, що чотири футболісти рівненського Вереса хочуть залишити клуб після інциденту з отруєнням перед матчем 31 туру УПЛ проти Шахтаря.

Раніше стало відомо, що гравці Вереса не зверталися до лікарів через отруєння, яке могло бути взагалі фейковим, щоб не дати Шахтарю виграти чемпіонство у день народження Динамо.