Марадона може стати тренером Мілевського

Дієго Марадона

Дієго Марадона може стати головним тренером Динамо Брест, у якому грає Артем Мілевський.

Про це повідомляє Clarin.

Білоруський клуб звільнив Радослава Латала з посади головного тренера. Зараз представники Динамо Брест готуються зустрітись з агентом легендарного аргентинця, щоб обговорити деталі можливої угоди.

Представник Марадони Матіас Морла підтвердив, що найближчим часом зустрінеться з президентом та власником Динамо Брест в Дубаї.

У минулому розіграші чемпіонату Білорусі брестське Динамо посіло 4-е місце, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Марадона продовжив контракт з клубом із ОАЕ.