Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 13:21
Марадона може стати тренером Мілевського
|Дієго Марадона
Дієго Марадона може стати головним тренером Динамо Брест, у якому грає Артем Мілевський.
Про це повідомляє Clarin.
Білоруський клуб звільнив Радослава Латала з посади головного тренера. Зараз представники Динамо Брест готуються зустрітись з агентом легендарного аргентинця, щоб обговорити деталі можливої угоди.
Представник Марадони Матіас Морла підтвердив, що найближчим часом зустрінеться з президентом та власником Динамо Брест в Дубаї.
У минулому розіграші чемпіонату Білорусі брестське Динамо посіло 4-е місце, пише Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що Марадона продовжив контракт з клубом із ОАЕ.
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