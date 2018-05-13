Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
368 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 13:55
Верес збирається повернутися на матч із Шахтарем
Рівненський Верес скоріше за все зіграє проти Шахтаря в 31 турі УПЛ.
Клуб робить усе можливе, щоб повернути команду в Харків. Вона може прилетіти літаком, повідомляє footballhub.
Сьогодні о 5:00 Верес повернувся у Винники, а гравці хотіли покинути клуб після зриву матчу з Шахтарем.
Раніше стало відомо, що гравці Вереса не зверталися до лікарів через отруєння, яке могло бути взагалі фейковим, щоб не дати Шахтарю виграти чемпіонство у день народження Динамо.
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