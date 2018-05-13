Верес збирається повернутися на матч із Шахтарем

Рівненський Верес скоріше за все зіграє проти Шахтаря в 31 турі УПЛ.

Клуб робить усе можливе, щоб повернути команду в Харків. Вона може прилетіти літаком, повідомляє footballhub.

Сьогодні о 5:00 Верес повернувся у Винники, а гравці хотіли покинути клуб після зриву матчу з Шахтарем.

Раніше стало відомо, що гравці Вереса не зверталися до лікарів через отруєння, яке могло бути взагалі фейковим, щоб не дати Шахтарю виграти чемпіонство у день народження Динамо.