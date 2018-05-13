Гравець Вереса Морозенко: Усе, що можу сказати - матч із Шахтарем відбудеться

Євген Морозенко

Рівненський Верес таки зіграє з донецьким Шахтарем у 31 турі УПЛ.

Про це сказав півзахисник рівнян Євген Морозенко.

"Усе, що можу сказати - буде гра", - запевнив футболіст.

"Чи виспались ми? А ви як вважаєте?" - цитує Морозенка Футбол 24.

Додамо, що футболістам Вереса заборонили будь-що коментувати з приводу отруєння і неявки на гру з Шахтарем.

Нагадаємо, що Верес вилетів на матч із Шахтарем.

Сьогодні о 5:00 Верес повернувся у Винники, а гравці хотіли покинути клуб після зриву матчу з Шахтарем.

Раніше стало відомо, що гравці Вереса не зверталися до лікарів через отруєння, яке могло бути взагалі фейковим, щоб не дати Шахтарю виграти чемпіонство у день народження Динамо.