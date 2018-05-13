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13.05.2018  15:35

Мунтян: Із ФФУ ніхто не прийшов вшанувати пам'ять Лобановського, це позорисько

Володимир Мунтян

Екс-футболіст Динамо Володимир Мунтян розкритикував Федерацію футболу України за ігнорування вшанування пам'яті Валерія Лобановського.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Ми саме з Андрієм Бібою зараз це на емоціях обговорювали. Ну як же так, що від ФФУ ніхто не спромігся прийти вшанувати пам'ять, віддати шану людині, яка прославила наш футбол.

Як таке взагалі могло статися? Це ж в голові не вкладається! Якими б не були стосунки, щоб не відбувалося, але Валерій Лобановський - це наш символ! Символ українського футболу для всіх.

Навіть за кордоном усі схилялися перед успіхами і досягненнями Лобановського. А наша федерація, бачте, стала в позу і не спромоглася вшанувати пам'ять метра. Це просто ганьба! Вони самі себе зганьбили своєю відсутністю на цих заходах.

Усі динамівські ветерани, які були сьогодні і на Байковому кладовищі, і біля пам'ятника Лобановського на стадіоні Динамо, зараз просто обурені. Як так?

А потім ФФУ буде проводити турнір пам'яті Лобановського. Це ж буде абсолютне лицемірство. На якій підставі ви взагалі будете проводити такий турнір? Хто до вас прийде після такого?" - обурився Мунтян.

Нагадаємо, що минулоріч у Києві відбулося урочисте відкриття турніру імені Лобановського.





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