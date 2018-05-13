Суркіс прокоментував можливий продаж Динамо

Ігор Суркіс

Президент Динамо Ігор Суркіс прямо не сказав, чи готовий він продати клуб.

Про це функціонер розповів журналістам footballhub під час вшанування пам'яті Валерія Лобановського.

"Подивіться на наших дітей, як вони вдягнені, як клуб функціонує. Немає заборгованостей ні перед футболістами, ні перед ким. Це робиться спеціально, щоб дестабілізувати", - пояснив власник Динамо.

"Так, ніхто не приховує, що сьогодні важка фінансова ситуація. Але не тільки в Динамо, а взагалі вона важка в країні. Сьогодні важче, ніж було кілька років тому. Але ми впораємося з цим завданням, клуб буде функціонувати", - запевнив Суркіс-молодший.

"А з приводу того, що я повинен продати клуб або віддати його комусь – це не вирішувати людям, які в футбол не вклали нічого і нічого не зробили для футболу. Запевняю вас, Динамо Київ було, є і буде", - завершив президент.

Нагадаємо, раніше журналіст Костянтин Андріюк заявив, що брати Суркіси були готові двічі продати Динамо за останні півроку.