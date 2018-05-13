Лікар Вереса назвав причини отруєння команди перед грою з Шахтарем

Футболісти рівненського Вереса, скоріше за все, отруїлися фаст-фудом на заправках.

Про це повідомив лікар клубу Олександр Віркун.

"Це сталося вночі, коли приїхали до Харкова. Відразу стало погано трьом людям, потім ще трьом, а трохи пізніше злягли ще троє. Зараз ми тільки приїхали до Львова, і повернулися з лікарні, де здавали аналізи. Інфекціоніст оглянув хлопців, дав висновок. Найгірше справи йдуть у Пепе і Куліша", - розповів фахівець.

"Причина отруєння? Важко сказати. Вважаю, це неякісна їжа, яку вони їли на заправках на шляху до Харкова. Плюс довга дорога на автобусі теж позначилася", - пояснив лікар.

"В інфекційне відділення ми звернулися у Львові, у військовому госпіталі. Це найближче до мене. Інфекціоніст оглянув, зробили аналізи. Що вони покажуть - важко сказати", - цитує Віркуна Трибуна.