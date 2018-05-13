Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 18:19
Верес вилетів до Харкова на матч з Шахтарем
Верес відправився до Харкова на чартерному рейсі на матч 31-го туру УПЛ з Шахтарем.
Літак вилетів з аеропорту Львова близько 16.00.
За наявною інформацією, Верес зафрахтував чартер Saab 340, який може подолати дистанцію в 1000 км за 2,5 години.
Очікуваний час прибуття літака до Харкова - близько 18.30. Команда повинна прибути на стадіон приблизно о 19.00 і може пропустити розминку, пише Sport Arena.
Як відомо, матч повинен початися о 19.30
Раніше лікар Вереса назвав причини отруєння команди перед грою з Шахтарем.
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