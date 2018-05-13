Верес вилетів до Харкова на матч з Шахтарем

Верес відправився до Харкова на чартерному рейсі на матч 31-го туру УПЛ з Шахтарем.

Літак вилетів з аеропорту Львова близько 16.00.

За наявною інформацією, Верес зафрахтував чартер Saab 340, який може подолати дистанцію в 1000 км за 2,5 години.

Очікуваний час прибуття літака до Харкова - близько 18.30. Команда повинна прибути на стадіон приблизно о 19.00 і може пропустити розминку, пише Sport Arena.

Як відомо, матч повинен початися о 19.30

Раніше лікар Вереса назвав причини отруєння команди перед грою з Шахтарем.