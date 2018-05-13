Верес прибув до Харкова

Чартер з гравцями Вереса прилетів в харківський аеропорт на матч з Шахтарем.

За інформацією FootballHub, прибув з командою і нападник Станіслав Куліш, про якого раніше повідомлялося, що він в числі гравців, що отруїлися.

Матч повинен початися о 19.30.

Як відомо, раніше була інформація, що гравці Вереса, які нібито напередодні отруїлись перед грою з Шахтарем, не зверталися до лікарів.