Ліверпуль вийшов до Ліги чемпіонів, Челсі гратиме в Лізі Європи. Матчі 38-го туру чемпіонату Англії

Ліверпуль гарантовано зіграє в Лізі чемпіонів-2018/19.

Мерсисайдці посіли четверте місце в АПЛ і автоматично потрапили в груповий етап найпрестижнішого єврокубку.

Челсі посів п'яте місце і не пробився в Лігу чемпіонів. У наступному сезоні лондонський клуб буде грати в Лізі Європи. Команда стартує на груповому етапі.

Раніше повіодомлялося, що Вест Бромвіч виграв у МЮ і оформив Сіті і Зінченку чемпіонство.

Чемпіонат Англії

38 тур

13 травня

Тоттенгем – Лестер 5:4 (1:2, 4:2)

Голи: 0:1 – 4 Варді, 1:1 – 7 Кейн, 1:2 – 16 Марез, 1:3 – 47 Іхеаначо, 2:3 – 49 Ламела, 3:3 – 53, автогол Фукс, 4:3 – 60 Ламела, 4:4 – 73 Варді, 5:4 – 76 Кейн

Our final Premier League game of the season ends in defeat. #NEWCHE pic.twitter.com/d6MW5dZkjY — Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 травня 2018 р.

Ньюкасл – Челсі 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 23 Гейл, 2:0 – 59 Перес, 3:0 – 63 Перес

Саутгемптон – Манчестер Сіті 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Габріел Жезус

Ліверпуль – Брайтон 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 26 Салах, 2:0 – 40 Ловрен, 3:0 – 53 Соланке, 4:0 – 85 Робертсон

Манчестер Юнайтед – Вотфорд 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 34 Решфорд

Гаддерсфілд – Арсенал 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 38 Обамеянг

Крістал Пелас – Вест Бромвіч 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 70 Заа, 2:0 – 78 ван Анхолт

Бернлі – Борнмут 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 39 Вуд, 1:1 – 74 Кінг, 1:2 – 90 Вілсон

Вест Гем – Евертон 3:1 (1:0, 2:1)

Голыи: 1:0 – 39 Лансіні, 2:0 – 63 Арнаутович, 2:1 – 74 Ньяссе, 3:1 – 82 Лансіні

Свонсі – Сток Сіті 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 1:0 – 14 Кінг, 1:1 – 31 Ндіайе, 1:2 – 41 Крауч

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