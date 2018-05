Ліверпуль вийшов до Ліги чемпіонів, Челсі гратиме в Лізі Європи. Матчі 38-го туру чемпіонату Англії

Ліверпуль гарантовано зіграє в Лізі чемпіонів-2018/19.

Мерсисайдці посіли четверте місце в АПЛ і автоматично потрапили в груповий етап найпрестижнішого єврокубку.

Челсі посів п'яте місце і не пробився в Лігу чемпіонів. У наступному сезоні лондонський клуб буде грати в Лізі Європи. Команда стартує на груповому етапі.

Раніше повіодомлялося, що Вест Бромвіч виграв у МЮ і оформив Сіті і Зінченку чемпіонство.

Чемпіонат Англії

38 тур

13 травня

Тоттенгем – Лестер 5:4 (1:2, 4:2)

Голи: 0:1 – 4 Варді, 1:1 – 7 Кейн, 1:2 – 16 Марез, 1:3 – 47 Іхеаначо, 2:3 – 49 Ламела, 3:3 – 53, автогол Фукс, 4:3 – 60 Ламела, 4:4 – 73 Варді, 5:4 – 76 Кейн

Ньюкасл – Челсі 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 23 Гейл, 2:0 – 59 Перес, 3:0 – 63 Перес

Саутгемптон – Манчестер Сіті 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Габріел Жезус

Ліверпуль – Брайтон 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 26 Салах, 2:0 – 40 Ловрен, 3:0 – 53 Соланке, 4:0 – 85 Робертсон

