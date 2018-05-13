Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
244 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 19:30
Зірці Ліверпуля підкорилося ще одне досягнення
|Мохамед Салах
Форвард Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги.
Він забив 32 голи, встановивши рекорд турніру.
With 32 goals, Magnificent Mohamed Salah wins the 2017/18 @premierleague Golden Boot 👑 pic.twitter.com/hZ6KaU1yVJ— Liverpool FC (@LFC) 13 травня 2018 р.
На рахунку найближчого суперника Салаха - форварда Тоттенгема Харрі Кейна - 30 голів, третім став Серхіо Агуеро з Ман Сіті, який забив 21 гол.
Як відомо, Салах перейшов до Ліверпуля влітку 2017 року. Його визнали найкращим гравцем АПЛ-2017/18.
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