Зірці Ліверпуля підкорилося ще одне досягнення

Мохамед Салах

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги.

Він забив 32 голи, встановивши рекорд турніру.

With 32 goals, Magnificent Mohamed Salah wins the 2017/18 @premierleague Golden Boot 👑 pic.twitter.com/hZ6KaU1yVJ — Liverpool FC (@LFC) 13 травня 2018 р.

На рахунку найближчого суперника Салаха - форварда Тоттенгема Харрі Кейна - 30 голів, третім став Серхіо Агуеро з Ман Сіті, який забив 21 гол.

Як відомо, Салах перейшов до Ліверпуля влітку 2017 року. Його визнали найкращим гравцем АПЛ-2017/18.