Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
249 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 19:54
Команда Зінченка встановила декілька рекордів у АПЛ
Манчестер Сіті завдяки перемозі над Саутгемптоном в 38-му турі чемпіонату Англії встановив відразу кілька рекордів.
Man City records set this season:— Coral (@Coral) 13 травня 2018 р.
Most points (100)
Most wins (32)
Most goals (106)
Biggest winning margin points to 2nd place (19)
Most successive wins (18)
Most away wins (16)
WHAT. A. SEASON. #MCFC pic.twitter.com/yiGWJ3jkLn
Сіті набрав 100 очок, забив 106 голів, виграв 32 матчі, здобув 16 перемог в гостях, відрив від другого місця склав 19 очок.Все це - рекордні для АПЛ показники.
Нагадаємо, що гру проти Саутгемптона Олександр Зінченко провів у запасі.
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