Команда Зінченка встановила декілька рекордів у АПЛ

Манчестер Сіті завдяки перемозі над Саутгемптоном в 38-му турі чемпіонату Англії встановив відразу кілька рекордів.

Man City records set this season:



Most points (100)

Most wins (32)

Most goals (106)

Biggest winning margin points to 2nd place (19)

Most successive wins (18)

Most away wins (16)



WHAT. A. SEASON. #MCFC pic.twitter.com/yiGWJ3jkLn — Coral (@Coral) 13 травня 2018 р.

Сіті набрав 100 очок, забив 106 голів, виграв 32 матчі, здобув 16 перемог в гостях, відрив від другого місця склав 19 очок.Все це - рекордні для АПЛ показники.

Нагадаємо, що гру проти Саутгемптона Олександр Зінченко провів у запасі.