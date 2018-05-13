Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
437 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 20:36
Болонья орендує українського воротаря у Інтера
|Андрій Лунін
Інтер, в разі підписання воротаря Зорі Андрія Луніна, віддасть його в оренду в Болонью.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Угода буде розрахована на 2 сезони, щоб 19-річний українець встиг адаптуватися до Серії А, а потім змінив Саміра Хандановича в Інтері.
Болонья вже практично гарантувала участь в Серії А в наступному сезоні, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Лунін цікавий фіналісту Ліги чемпіонів.
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