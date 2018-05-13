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13.05.2018  20:36

Болонья орендує українського воротаря у Інтера

Андрій Лунін

Інтер, в разі підписання воротаря Зорі Андрія Луніна, віддасть його в оренду в Болонью.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Угода буде розрахована на 2 сезони, щоб 19-річний українець встиг адаптуватися до Серії А, а потім змінив Саміра Хандановича в Інтері.

Болонья вже практично гарантувала участь в Серії А в наступному сезоні, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Лунін цікавий фіналісту Ліги чемпіонів.





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