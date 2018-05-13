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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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13.05.2018  21:25

Шахтар переміг Верес і достроково оформив золото Прем'єр-ліги


В 31-му турі УПЛ київське Динамо на виїзді з мінімальним рахунком виграло у Зорі, а Шахтар на своєму полі з аналогічним результатом переграв Верес.

Таким чином гірники оформили 11-е чемпіонство в УПЛ, а також друге поспіль.

Також донеччани оформили 7-й золотий дубль, вигравши і Кубок України.

Що стосується Вереса, то клуб з Рівного втратив шанси на потрапляння в зону Ліги Європи, а Маріуполь гарантував собі участь в цьому єврокубку.

Як відомо, раніше Олімпік епічно дотиснув Чорноморець.

Чемпіонат України-2017/18

Прем'єр-ліга

31-й тур

13 травня

Зоря – Динамо 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 68 Вербич

Зоря: Лунін, Кочергін (Чечер, 67), Гордієнко, Сваток, Громов, Харатін, Сілас, Караваєв, Чеберко, Луньов, Фаупала

Динамо: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзьора, Циганков, Вербич, Гармаш, Шепелєв (Ротань, 88), Шапаренко, Бесєдін

Попередження: Гордієнко (15), Харатін (27), Сілас (39), Кочергін (60), Чечер (77), Бесєдін (81), Кадар (85)

Маріуполь – Ворскла 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 30 Коломоєць, 1:1 – 52 Тищенко

Маріуполь: Худжамов, Кірюханцев (Насонов, 89), Демірі, Биков, Тищенко, Чурко (Білий, 75), Дедечко, Тотовицький, Ігнатенко (Дава, 72), Яворський, Борячук

Ворскла: Шуст, Даллку, Чижов, Сапай, Кравченко (Гіоргадзе, 90), Чеснаков, Кобахідзе (Одарюк, 90), Шарпар, Ребенок, Коломоєць, Кулач (Сергійчук, 74).

Попередження: Борячук (20), Чижов (39), Коломоєць (59), Сергійчук (80), Кравченко (83)

Шахтар – Верес 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 5, пенальті Марлос

Шахтар: П'ятов, Ракицький, Кривцов, Бутко, Ісмаілі, Тайсон, Степаненко, Марлос (Веллінгтон Нем, 87), Фред, Алан Патрік (Коваленко, 63), Феррейра (Кайоде, 78)

Верес: Бандура, Лук'янчук, Сімінін, Приймак, Мягков (Морозенко, 78), Каленчук, Карасюк, Кожанов (Барабаш, 73), Адамюк, Куліш (Жулиіо Сезар, 89), Степанюк.

Попередження: Кривцов (44), Фред (64).

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