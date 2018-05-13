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13.05.2018  21:59

Вернидуб застосував дисциплінарні санкції до легіонера Зорі

Юрі

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб застосував дисциплінарні санкції до форварда Юрі.

Про це повідомляє FootballHub.

Бразилець пропустив матч з Динамо через неправильну поведінку. За що саме покараний Юрі - невідомо.

Як відомо, у поточному сезоні 22-річний футболіст провів 29 матчів, забив 11 голів і зробив 1 гольовий пас.

Раніше Юрій Вернидуб дав пояснення в Комітет з етики та чесної гри по конфлікту з каналом Ахметова.





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