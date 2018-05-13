Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
331 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 21:59
Вернидуб застосував дисциплінарні санкції до легіонера Зорі
|Юрі
Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб застосував дисциплінарні санкції до форварда Юрі.
Про це повідомляє FootballHub.
Бразилець пропустив матч з Динамо через неправильну поведінку. За що саме покараний Юрі - невідомо.
Як відомо, у поточному сезоні 22-річний футболіст провів 29 матчів, забив 11 голів і зробив 1 гольовий пас.
Раніше Юрій Вернидуб дав пояснення в Комітет з етики та чесної гри по конфлікту з каналом Ахметова.
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