Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
328 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.05.2018  22:28

Фонсека: Дехто зробив все, щоб Шахтар не став чемпіоном

Паулу Фонсека

Шахтар попри всі труднощі заслужено став чемпіоном.

Про це після перемоги над Вересом заявив наставник команди Паулу Фонсека.

"Ми виграли всі три титули, а в минулому році – два. У чемпіонаті виграла більш щира команда. Ми боролися проти всіх і вся. Я безмежно щасливий! Це перемога нашого президента, нашого вболівальника, нашого капітана, всіх, хто працює в клубі. Хочу сказати спасибі і Бернарду, якого немає поруч. Він провів фантастичний сезон", - сказав Фонсека.

"Дехто зробив все, щоб Шахтар не став чемпіоном. Одна команда намагається зробити з чемпіонату цирк. Сьогодні вони знайшли для цього клоунів, але Шахтар не дав їм шансу. Це була просто клоунська витівка. Хтось думає, що все дозволено, але Шахтар показав, що матчі виграються на полі", - зазначив тренер.

"На щастя, ми чемпіони! Багато хто цьому засмучений, бо вони хотіли цьому перешкодити і грали брудно. Але ми змогли перемогти!", – цитує Фонсеку football24.ua.

Раніше була інформація, що Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті.





Читай також
Фонсека впевнений, що Шахтар заслужено виграв Кубок
Агент Фонсеки спростовує переговори з Наполі
Фонсека: Бачу, як сильно Вернидуб хоче працювати в Динамо
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
23:54
Хокей. У Данії відбувається чемпіонат світу в топ-дивізіоні: календар та результати ігор
23:45
Футбол. Ювентус всьоме поспіль став чемпіоном. Матчі 37-го туру чемпіонату Італії
23:41
Футбол. Леванте обіграв Барселону в результативному матчі. Інші зустрічі 37-го туру чемпіонату Іспанії
22:46
Футбол. Стало відомо, чому Верес повернувся до Харкова на гру проти Шахтаря
22:28
Футбол. Фонсека: Дехто зробив все, щоб Шахтар не став чемпіоном
21:59
Футбол. Вернидуб застосував дисциплінарні санкції до легіонера Зорі
21:25
Футбол. Шахтар переміг Верес і достроково оформив золото Прем'єр-ліги
20:58
Теніс. 17-річна українка програла у фіналі на турнірі у Франції
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!