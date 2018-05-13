Фонсека: Дехто зробив все, щоб Шахтар не став чемпіоном

Паулу Фонсека

Шахтар попри всі труднощі заслужено став чемпіоном.

Про це після перемоги над Вересом заявив наставник команди Паулу Фонсека.

"Ми виграли всі три титули, а в минулому році – два. У чемпіонаті виграла більш щира команда. Ми боролися проти всіх і вся. Я безмежно щасливий! Це перемога нашого президента, нашого вболівальника, нашого капітана, всіх, хто працює в клубі. Хочу сказати спасибі і Бернарду, якого немає поруч. Він провів фантастичний сезон", - сказав Фонсека.

"Дехто зробив все, щоб Шахтар не став чемпіоном. Одна команда намагається зробити з чемпіонату цирк. Сьогодні вони знайшли для цього клоунів, але Шахтар не дав їм шансу. Це була просто клоунська витівка. Хтось думає, що все дозволено, але Шахтар показав, що матчі виграються на полі", - зазначив тренер.

"На щастя, ми чемпіони! Багато хто цьому засмучений, бо вони хотіли цьому перешкодити і грали брудно. Але ми змогли перемогти!", – цитує Фонсеку football24.ua.

Раніше була інформація, що Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті.