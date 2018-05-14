Двоє українців відзначились гольовими передачами в чемпіонаті Бельгії

Руслан Малиновський

Українські хавбеки Руслан Малиновський і Роман Яремчук відзначилися гольовими передачами в чемпіонаті Бельгії.

Малиновський провів на полі весь матч проти Шарлеруа - 4:1, а на 34-й хвилині з його передачі гол забив Троссард. Це 4-й асист для 25-річного українця в сезоні. За 41 матч він також забив 7 голів.

Яремчук також вийшов в основі в матчі проти Андерлехта. На 66-й хвилині він асистував Саймону, який забив єдиний гол у зустрічі і приніс Генту перемогу. Ця передача стала 3-ю в сезоні для 22-річного футболіста. Всього він провів 33 матчі і забив 9 голів, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Малиновський мріє виступати в АПЛ.