Фонсека про новий контракт з Шахтарем: Мені подобається в Україні

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека найближчим часом оголосить про своє мабутнє.

Про це він заявив у коментарі Футбол 1.

"Я щодня задумуюсь щодо продовження своєї кар'єри і нового контракту з Шахтарем. Я не приховую, що мені подобається жити в Україні і працювати в цьому клубі. Я повідомлю вас найближчим часом щодо свого рішення", – сказав Фонсека.

Раніше була інформація, що Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті.