Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
773 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 11:09
Фонсека про новий контракт з Шахтарем: Мені подобається в Україні
|Паулу Фонсека
Паулу Фонсека найближчим часом оголосить про своє мабутнє.
Про це він заявив у коментарі Футбол 1.
"Я щодня задумуюсь щодо продовження своєї кар'єри і нового контракту з Шахтарем. Я не приховую, що мені подобається жити в Україні і працювати в цьому клубі. Я повідомлю вас найближчим часом щодо свого рішення", – сказав Фонсека.
Раніше була інформація, що Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті.
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