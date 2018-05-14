Бренд Heineken провів соціальний експеримент у Києві

За місяць до фіналу Ліги Чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня, бренд Heineken, спонсор UEFA Champions League, провів соціальний експеримент.

"Ми виявили, що більшість українців дивиться матчі UEFA Champions League наодинці, - розповідають представники Heineken. - Але ж футбол - це, у першу чергу, емоції, якими варто ділитися, і тим самим примножувати їх ". Саме це твердження компанія вирішила довести експериментальним шляхом. "Ми запросили реальних людей, які навіть не підозрювали, що стануть учасниками дослідження, і їх будуть знімати для відео Heineken".

У квітні команда Heineken знайшла великих фанатів UEFA Champions League в Києві - працівників барбершопа Chop Chop - і запросила їх на "тімбілдінг".

"Нам повідомили, що у понеділок ми не працюємо, а всі разом вирушаємо на тімбілдінг, - говорить один з учасників. - Ух! Це круто, ми любимо тусуватися разом, правда, зазвичай це вдається зробити за якогось приводу, а тут - раз, і є можливість зібратися без особливої ​​причини. Вихідний посеред тижня! Одним словом, ми були за. Все інше було повною несподіванкою: величезний павільйон, вчені, купа приладів і проводів. Шок! Але далі було весело".

Об 11 ранку команду Chop Chop з 10 чоловік привезли до спеціального павільйону і розділили на групу з шести осіб, які мали разом подивитися гру UEFA Champions League, а також взяти участь в різних активностях, і чотирьох працівників, які все те ж саме робили наодинці. Перед початком всіх учасників "тімбілдінга" підключили до приладів, що вимірюють рівень емоцій.

Під час експерименту учасникам також запропонували зіграти у настільний футбол, заспівати футбольне "Оле-оле-оле", зробити "мексиканську хвилю" і багато іншого. Весь цей час прилади фіксували реакції хлопців.

Учені записували все емоції учасників, порівнювали їх і виводили графіки на монітори - піки демонструють радість і хвилювання - вони яскраво виражені в результатах тих, хто дивився футбол разом із друзями; мінімальне захоплення грою видно у тих, хто дивився гру соло.

Так бренд Heineken довів те, у що завжди вірив, - емоціі від футболу мають бути розділеними з друзями. Цей експеримент і його результат стали основою кампанії ТМ Heineken як спонсора UEFA Champions League 2018.

Останнім етапом "тімбілдінга" для хлопців з Chop Chop стала зустріч з босом Сергієм - до речі, єдиним спільником Heineken в експерименті. Саме з його допомогою вдалося на один день скасувати всі записи в барбершопі і відправити команду на той самий "тімбілдінг".

У самому кінці Heineken здивував хлопців квитками на Фінал UEFA Champions League. Тепер вони точно подивляться найяскравішу гру 2018 року разом на "Олімпійському".

Heineken також надає шанс виграти квитки на Фінал UEFA Champions League в Києві. Для цього потрібно до 21 травня взяти участь в акції на http://sharethedrama.com.ua/, адже дивитися матчі UEFA Champions League разом друзями і з Heineken набагато цікавіше.