ЗМІ: Фонсека вирішив залишитися у Шахтарі

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека залишиться в Шахтарі.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Костянтин Андріюк.

Деталі нової угоди поки невідомі.

Раніше була інформація, що Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті.

Сам Фонсека заявив, що йому подобається жити в Україні і працювати в цьому клубі.