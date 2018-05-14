Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
955 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 12:49
ЗМІ: Фонсека вирішив залишитися у Шахтарі
|Паулу Фонсека
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека залишиться в Шахтарі.
Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Костянтин Андріюк.
Деталі нової угоди поки невідомі.
Раніше була інформація, що Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті.
Сам Фонсека заявив, що йому подобається жити в Україні і працювати в цьому клубі.
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