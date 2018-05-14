Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
297 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 14:31
Тренер Динамо став найкращим в 31-му турі Прем'єр-ліги
|Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич був визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.
Наставник Динамо отримав загальну оцінку 4,6.
Динамо у цьому турі на виїзді мінімально перемогло луганську Зорю.
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