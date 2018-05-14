Президент Олімпіка втретє став батьком

Владислав Гельзін

Олімпік на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що президент клубу Владислав Гельзін втретє став батьком.

Дружина Ольга подарувала йому сина, якого назвали Даніелем.

Хлопчик народився о 07:22 ранку, його зріст – 51 см, вага – 2990 г.

Як відомо, раніше Гельзін прокоментував можливість злиття з Десною з наступного сезону.