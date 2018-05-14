Воротар Динамо прояснив своє майбутнє у команді

Денис Бойко (№ 71) хоче залишитися у Динамо

Воротар Динамо Денис Бойко хоче залишитися у команді на наступний сезон, незважаючи на чинний до 2020 року контракт із турецьким Бешикташем.

Про це він заявив після гри 31-го туру УПЛ проти Зорі (1:0), в якому йому вдалося оформити 7 сухий поєдинок за киян у нинішньому сезоні.

"Так, звичайно, я із задоволенням залишуся. Докладу максимум зусиль для того, щоб залишитися. Чим зможу - допоможу. Але, на жаль, не все залежить тільки від мене, і не все залежить від Динамо Київ. Обидві сторони повинні знайти спільну мову", - цитує Бойка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, кияни орендували Бойка у чорних орлів на початку лютого. З тих пір 30-річний воротар закріпився в якості основного в складі Динамо.

На його рахунку 16 поєдинків за біло-синіх у всіх турнірах та 14 пропущених голів.

Як відомо, Бойко перейшов у Бешикташ на початку 2016 року за 5 мільйонів євро. При цьому він майже не грав за орлів, а також деякий час провів в оренді в іспанській Малазі, де теж не спромігся закріпитися в основі.

Нагадаємо, напередодні Суркіс заявив, що Динамо зробить усе, щоб викупити у Бешикташа Бойка.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо вступило у переговори із Бешикташем.