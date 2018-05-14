Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1040 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.05.2018  19:59

Воротар Динамо прояснив своє майбутнє у команді

 Денис Бойко (№ 71) хоче залишитися у Динамо

Воротар Динамо Денис Бойко хоче залишитися у команді на наступний сезон, незважаючи на чинний до 2020 року контракт із турецьким Бешикташем. 

Про це він заявив після гри 31-го туру УПЛ проти Зорі (1:0), в якому йому вдалося оформити 7 сухий поєдинок за киян у нинішньому сезоні. 

"Так, звичайно, я із задоволенням залишуся. Докладу максимум зусиль для того, щоб залишитися. Чим зможу - допоможу. Але, на жаль, не все залежить тільки від мене, і не все залежить від Динамо Київ. Обидві сторони повинні знайти спільну мову", - цитує Бойка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, кияни орендували Бойка у чорних орлів на початку лютого. З тих пір 30-річний воротар закріпився в якості основного в складі Динамо.

На його рахунку 16 поєдинків за біло-синіх у всіх турнірах та 14 пропущених голів. 

Як відомо, Бойко перейшов у Бешикташ на початку 2016 року за 5 мільйонів євро. При цьому він майже не грав за орлів, а також деякий час провів в оренді в іспанській Малазі, де теж не спромігся закріпитися в основі. 

Нагадаємо, напередодні Суркіс заявив, що Динамо зробить усе, щоб викупити у Бешикташа Бойка

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо вступило у переговори із Бешикташем.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
22:49
Бокс. Усик показав ретро-фото із своїм тренером
22:34
Футбол. Ярмоленко відзначився голом та асистом у товариському матчі Боруссії Д. ВІДЕО
22:15
Футбол. Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО
21:45
Футбол. Казки від Грімма: президент УПЛ розповів, як журналісти у Швейцарії любили його прізвище
21:23
Бокс. Усі знали, що Ломаченко - талант. Перемігши Лінареса, він довів, що є бійцем - Арум
20:59
ЧС-2018. Двоє гравців Шахтаря потрапили у заявку збірної Бразилії
20:43
Футбол. У Десни - стадіон, у Полтави - супербаза, а у Інгульця - гроші: як клуби Першої ліги готові до атестації в УПЛ. ВІДЕО
20:23
Бокс. Історичний нокдаун Ломаченка після влучного удару Лінареса: з'явилося вражаюче фото неприємного моменту
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!