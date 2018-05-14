Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
329 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.05.2018  20:43

У Десни - стадіон, у Полтави - супербаза, а у Інгульця - гроші: як клуби Першої ліги готові до атестації в УПЛ. ВІДЕО

 

Клуби Першої ліги, які претендують на одну пряму путівку в еліту та ще два місця у плей-офф за право виступати в УПЛ у сезоні-2017/18, по-різному готові до можливого підвищення у класі. 

Про те, як Арсенал-Київ, ФК Полтава, Десна та Інгулець готуються до ймовірної атестації у Прем'єр-лізі, йдеться у сюжеті програми ПроФутбол на 2+2. 

Зокрема, стало відомо, що єдиним клубом із четверки лідерів Першої ліги, домашня арена якого підходить під стандарти УПЛ, є Десна. 

Тоді як в Арсеналі сподіваються на те, що команда виступатиме на оновленому стадіоні імені Банникова у Києві. 

Полтавська арена "Локомотив" вміщує 3700 глядачів, проте по-перше керівництво клубу планує провести реконструкцію стадіону, по-друге, розраховує на допомогу з боку місцевої влади, у власності якої перебуває стадіон імені Бутовського. При цьому у розпорядженні Полтави є сучасна база, якою не можуть похвалитися навіть деякі клуби УПЛ.

А от Інгулець має амбітного президента Олександр Поворознюка, який забезпечує клубу хороше фінансування. 

За його словами, у разі виходу в УПЛ він швидко зробив реконструкцію скромної на сьогоднішній день арени у селищі міського типу Петрове. 

Нагадаємо, у 33-му турі чемпіонату Першої ліги Десна несподівано впевнено обіграла на виїзді Інгулець

Раніше президент Інгульця оголосив свій номер телефону, щоб йому повідомляли про договірні матчі.





Читай також
Полтава візьме участь у плей-офф за вихід в УПЛ, Десна розгромила Миколаїв. Інші матчі 32-го туру Першої ліги
На матчі Геліоса і Полтави фанати облили арбітра водою
Арсенал зіграв унічию із Колосом, Полтава здолала Інгулець. Матчі 30-го туру Першої ліги
Президент Інгульця виплатив футболістам бонус у розмірі 1 мільйона гривень
Тренер Інгульця: Якщо вийдемо в Прем'єр-лігу, президент заперечувати не буде
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
22:49
Бокс. Усик показав ретро-фото із своїм тренером
22:34
Футбол. Ярмоленко відзначився голом та асистом у товариському матчі Боруссії Д. ВІДЕО
22:15
Футбол. Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО
21:45
Футбол. Казки від Грімма: президент УПЛ розповів, як журналісти у Швейцарії любили його прізвище
21:23
Бокс. Усі знали, що Ломаченко - талант. Перемігши Лінареса, він довів, що є бійцем - Арум
20:59
ЧС-2018. Двоє гравців Шахтаря потрапили у заявку збірної Бразилії
20:43
Футбол. У Десни - стадіон, у Полтави - супербаза, а у Інгульця - гроші: як клуби Першої ліги готові до атестації в УПЛ. ВІДЕО
20:23
Бокс. Історичний нокдаун Ломаченка після влучного удару Лінареса: з'явилося вражаюче фото неприємного моменту
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!