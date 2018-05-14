У Десни - стадіон, у Полтави - супербаза, а у Інгульця - гроші: як клуби Першої ліги готові до атестації в УПЛ. ВІДЕО
Клуби Першої ліги, які претендують на одну пряму путівку в еліту та ще два місця у плей-офф за право виступати в УПЛ у сезоні-2017/18, по-різному готові до можливого підвищення у класі.
Про те, як Арсенал-Київ, ФК Полтава, Десна та Інгулець готуються до ймовірної атестації у Прем'єр-лізі, йдеться у сюжеті програми ПроФутбол на 2+2.
Зокрема, стало відомо, що єдиним клубом із четверки лідерів Першої ліги, домашня арена якого підходить під стандарти УПЛ, є Десна.
Тоді як в Арсеналі сподіваються на те, що команда виступатиме на оновленому стадіоні імені Банникова у Києві.
Полтавська арена "Локомотив" вміщує 3700 глядачів, проте по-перше керівництво клубу планує провести реконструкцію стадіону, по-друге, розраховує на допомогу з боку місцевої влади, у власності якої перебуває стадіон імені Бутовського. При цьому у розпорядженні Полтави є сучасна база, якою не можуть похвалитися навіть деякі клуби УПЛ.
А от Інгулець має амбітного президента Олександр Поворознюка, який забезпечує клубу хороше фінансування.
За його словами, у разі виходу в УПЛ він швидко зробив реконструкцію скромної на сьогоднішній день арени у селищі міського типу Петрове.
Нагадаємо, у 33-му турі чемпіонату Першої ліги Десна несподівано впевнено обіграла на виїзді Інгулець.
Раніше президент Інгульця оголосив свій номер телефону, щоб йому повідомляли про договірні матчі.
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