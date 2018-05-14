Казки від Грімма: президент УПЛ розповів, як журналісти у Швейцарії любили його прізвище

Томас Грімм/segodnya.ua

Президента УПЛ Томаса Грімма під час роботи у швейцарській Суперлізі часто порівнювали із відомими німецькими письменниками-казкарями, які є його однофамільцями.

Про це Грімм розповів в інтерв'ю.

"Якщо ви живете в німецькомовній частині Європи, то просто не можете цього уникнути. Пам'ятаю, коли мене обрали президентом швейцарської Суперліги, у заголовках газет всіляко намагалися обіграти моє прізвище. Якщо відбувалося щось неординарне, вони писали: "Це була ще одна казка від Грімма". Очікую, що щось подібне продовжиться і в Україні", - каже Грімм.

При цьому Грімм розповів, що його улюблена казка відомих авторів - "Гензель і Гретель".

"А взагалі казки братів Грімм входять в обов'язкову програму навчання в швейцарських школах. Справа в тому, що в Швейцарії говорять на діалекті німецької, а завдяки казкам можна вивчити класичний літературна мова", - цитує голову Прем'єр-ліги segodnya.ua.

Раніше Грімм розповів про прогрес у переговорах щодо єдиного пулу прав на телетрансляції матчів УПЛ.

Нагадаємо, Грімма було обрано на посаду президента УПЛ на початку квітня.