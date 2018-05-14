Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО
|Євген Селезньов
14 травня було зіграно два заключні поєдинки 33-го туру першості турецької Суперліги.
Так, у рамках ігрового дня відбулося українське дербі - Кайсеріспор Олександра Кучера та Артема Кравця приймав Акхісар Євгена Селезньова.
На 69-й хвилині Селезньов відкрив рахунок у матчі, забивши вже 10-й гол за свій клуб. На 73-й хвилині Сьонер Айдогду подвоїв перевагу, а от господарі змогли відповісти на два голи лише один раз - приємно, що авторо взяття воріт Акхісара став Кравець.
GOLAZOOO! Seleznyov ! dk'69— GOLAZOOO! Sports (@GOLAZOOOSports) 14 травня 2018 р.
Kayserispor 0-1 Akhisarspor pic.twitter.com/1ktGwAdKDD
Для колишнього нападника Динамо - це 4-й гол у Туреччині, куди він переїхав взимку.
GOLAZOOO! Kravetz ! dk'70— GOLAZOOO! Sports (@GOLAZOOOSports) 14 травня 2018 р.
Kayserispor 1-2 Akhisarspor pic.twitter.com/aSPMZkIVIY
Додамо, що Кучер відзначився у цьому поєдинку лише жовтою карткою.
В іншому матчі 14 травня Фенербахче забив 7 сухих голів у ворота колишньої команди Селезньова Карабюкспора.
Нагадаємо, що 10 травня Селезньов та його Акхісар стали володарями Кубку Туреччини.
Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України.
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