Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

Євген Селезньов

14 травня було зіграно два заключні поєдинки 33-го туру першості турецької Суперліги.

Так, у рамках ігрового дня відбулося українське дербі - Кайсеріспор Олександра Кучера та Артема Кравця приймав Акхісар Євгена Селезньова.

На 69-й хвилині Селезньов відкрив рахунок у матчі, забивши вже 10-й гол за свій клуб. На 73-й хвилині Сьонер Айдогду подвоїв перевагу, а от господарі змогли відповісти на два голи лише один раз - приємно, що авторо взяття воріт Акхісара став Кравець.

Для колишнього нападника Динамо - це 4-й гол у Туреччині, куди він переїхав взимку.

Додамо, що Кучер відзначився у цьому поєдинку лише жовтою карткою.

В іншому матчі 14 травня Фенербахче забив 7 сухих голів у ворота колишньої команди Селезньова Карабюкспора.

Нагадаємо, що 10 травня Селезньов та його Акхісар стали володарями Кубку Туреччини.

Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України.