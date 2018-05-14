Ярмоленко відзначився голом та асистом у товариському матчі Боруссії Д. ВІДЕО
Українець Андрій Ярмоленко результативно провів спаринг Боруссії Д проти представника Третьої ліги Німеччини Цвікау.
Спочатку вінгер дортмундців вивів на ударну позиції Серхіо Гомеса, записавши на свій рахунок гольовий пас.
А згодом і сам забив гол - після його влучного удару рахунок став 2:2. На цій же хвилині Андрій відправився відпочивати.
GOAL! 2-2— Borussen ✍🏼 (@BorussenEdits) 14 травня 2018 р.
⚽️ Yarmolenko#FSVBVB pic.twitter.com/2qpBScUlZq
Поєдинок завершився із рахунком 4:4.
Таким чином, Ярмоленко відчув радість забитих голів у Боруссії вперше у 2018 році: нагадаємо, наприкінці січня він отримав травму ноги, яка вивели його із складу на тривалий період. Після завершення відновлення Андрій так і не спромігся відвоювати місце у складі команди.
Усього на рахунку Ярмоленка у дебютному сезоні за Боруссію 26 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 6 передач.
Раніше повідомлялося, що Боруссія може продати Ярмоленка влітку.
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