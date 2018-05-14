Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
243 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
14.05.2018  22:34

Ярмоленко відзначився голом та асистом у товариському матчі Боруссії Д. ВІДЕО

 

Українець Андрій Ярмоленко результативно провів спаринг Боруссії Д проти представника Третьої ліги Німеччини Цвікау. 

Спочатку вінгер дортмундців вивів на ударну позиції Серхіо Гомеса, записавши на свій рахунок гольовий пас. 

А згодом і сам забив гол - після його влучного удару рахунок став 2:2. На цій же хвилині Андрій відправився відпочивати. 

Поєдинок завершився із рахунком 4:4. 

Таким чином, Ярмоленко відчув радість забитих голів у Боруссії вперше у 2018 році: нагадаємо, наприкінці січня він отримав травму ноги, яка вивели його із складу на тривалий період. Після завершення відновлення Андрій так і не спромігся відвоювати місце у складі команди. 

Усього на рахунку Ярмоленка у дебютному сезоні за Боруссію 26 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 6 передач. 

Раніше повідомлялося, що Боруссія може продати Ярмоленка влітку.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
22:49
Бокс. Усик показав ретро-фото із своїм тренером
22:34
Футбол. Ярмоленко відзначився голом та асистом у товариському матчі Боруссії Д. ВІДЕО
22:15
Футбол. Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО
21:45
Футбол. Казки від Грімма: президент УПЛ розповів, як журналісти у Швейцарії любили його прізвище
21:23
Бокс. Усі знали, що Ломаченко - талант. Перемігши Лінареса, він довів, що є бійцем - Арум
20:59
ЧС-2018. Двоє гравців Шахтаря потрапили у заявку збірної Бразилії
20:43
Футбол. У Десни - стадіон, у Полтави - супербаза, а у Інгульця - гроші: як клуби Першої ліги готові до атестації в УПЛ. ВІДЕО
20:23
Бокс. Історичний нокдаун Ломаченка після влучного удару Лінареса: з'явилося вражаюче фото неприємного моменту
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!