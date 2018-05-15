Екс-гравець Динамо стане скаутом збірної Хорватії

Огнен Вукоєвич

Колишній півзахисник Динамо, а нині скаут клубу Огнен Вукоєвич працюватиме в збірній Хорватії.

Про це повідомив заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов.

"Огнен Вукоєвич запрошений до збірної Хорватії. У тренерському штабі він буде скаутом, відповідальним за аналіз суперників збірної", - повідомив журналіст.

"Вуко і в Динамо займався не тільки пошуком новачків (Вербич, наприклад), але і переглядом суперників у Лізі Європи. Тому справа для нього знайома. Крім того, Огнен буде працювати на фіналі Ліги чемпіонів як експерт на хорватському ТБ", - написав Шахов на своїй сторінці у фейсбук.

"Для мене це велика честь і величезний досвід, який напевно в подальшому стане в нагоді і мені, і Динамо. Я дуже вдячний Ігорю Суркісу за те, що відпустив мене в збірну на цей місяць. Після закінчення турніру я повернуся в розташування Динамо і буду з командою на зборі в Австрії, - сказав Вукоєвич.

Нагадаємо, що Срна і Вукоєвіч створили ветеранську збірну Хорватії.