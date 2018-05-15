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15.05.2018  08:39

Клуб Мілевського запропонував Марадоні посаду спортивного директора

Дієго Марадона

Динамо Брест хоче бачити на посаді спортивного директора Дієго Марадону.

Про це повідомляє AS.

Раніше повідолялося, що Динамо вже веде переговори з представником аргентинця. Тоді йшлося про тренерську роботу Марадони в Бресті.

Нагадаємо, що за білоруський клуб виступає Артем Мілевський.





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