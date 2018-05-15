Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 08:39
Клуб Мілевського запропонував Марадоні посаду спортивного директора
|Дієго Марадона
Динамо Брест хоче бачити на посаді спортивного директора Дієго Марадону.
Про це повідомляє AS.
Раніше повідолялося, що Динамо вже веде переговори з представником аргентинця. Тоді йшлося про тренерську роботу Марадони в Бресті.
Нагадаємо, що за білоруський клуб виступає Артем Мілевський.
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