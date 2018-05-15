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605 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 08:55
Збірна Італії отримала нового головного тренера. ФОТО
|Роберто Манчіні (зліва) / ФФІ
Колишній наставник Зеніта Роберто Манчіні очолив збірну Італії.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт команди.
Контракт з італійцем розраховано на два роки.
Нагадаємо, що Пірло увійде до тренерського штабу Манчіні в збірній Італії.
Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF— FIGC (@FIGC) 14 мая 2018 г.
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