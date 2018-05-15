КДК ФФУ виправдав гравців Олімпіка, які нібито сдавали матч проти Чорноморця
|Темур Парцванія
Екс-захисник Олімпіка Темур Парцванія і захисник Еммерсон Іллой-Айет не сдавали матч Чорноморцю.
Так вважає КДК ФФУ після вивчення справи.
Раніше футболістів звинуватили у договірному матчі. Пізніше Парцванія розірвав контракт із клубом після перевірки на детекторі брехні.
Також клуб підозрював у нечистій грі Еммерсона Іллоя-Айета. Гравець заявив, що також має намір розірвати контракт з клубом.
"Справедливість перемогла. Тепер хочу, щоб переді мною вибачилися ті люди, які ставили під сумнів мою чесність, завдали шкоди моїй репутації як футболіста, так і людини. Чи у нас вважається нормою стрясати словами повітря, не маючи доказів? Чекаю вибачень від президента Олімпіка Владислава Гельзіна і керівництва клубу, який засумнівався в моєму чесному ставленні до футболу", - написав Парцванія.
"Хочу почути експертів програми Профутбол, зокрема, Олега Венглинського, який в ефірі передачі також публічно сумнівався в нашій чесності. Тепер вони визнають свою неправоту?" - додав гравець у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, що Парцванія може продовжити кар'єру в Грузії..
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