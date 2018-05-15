Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
890 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 09:36
Лідер Шахтаря подорожчав на 13 млн євро за версією Transfermarkt
|Фред
Півзахисник Шахтаря Фред, на якого полюють світові топ-клуби, подорожчав майже вдвічі.
Про це повідомляє авторитетний портал Transfermarkt.
Раніше бразилець коштував 19 мільйонів євро, а тепер - 32.
Нагадаємо, що Фреда хоче підписати Манчестер Юнайтед.
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