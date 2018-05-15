Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
312 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 10:15
Фонсека зустрівся зі співвласником англійського Вест Гема
|Паулу Фонсека
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека і його агент Жорже Мендеш провели зустріч з Вест Гемом.
Про це повідомляє The Telegraph.
Зустріч відбулася в будинку співвласника клубу Девіда Саллівана.
Керівництво хоче змінити нинішнього тренера Девіда Мойєса, з яким команда посіла 13 місце в АПЛ.
Клуб також цікавиться тренером Ньюкасла Рафаелем Бенітесом, тренером Бернлі Шоном Дайчі і тренером Гаддерсфілда Давидом Вагнером, пише Трибуна.
Нагадаємо, що раніше журналісти запевнили, що Фонсека продовжить контракт із Шахтарем.
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