Степаненко: Приємно, що матч із Динамо вже нічого не вирішує

Тарас Степаненко

Донецький Шахтар насолоджується достроковим чемпіонством, не хвилюючись про прийдешній матч з Динамо.

Про це повідомив півзахисник гірників Тарас Степаненко.

"Ми дуже щасливі й задоволені! Це був важкий сезон: було багато позитивних емоцій, багато негативних… Останні півтора місяця видались надзвичайно напруженими. Та й цей тиждень був складним психологічно, проте ми взяли два трофея цього року плюс Суперкубок. Тому можемо бути вдоволені, і, гадаю, завдання на сезон ми виконали", - сказав футболіст.

"Приємно, що вже нічого не вирішує матч із Динамо, адже завжди виходять непрості ігри. І коли був шанс забезпечити чемпіонство до зустрічі з принциповим суперником, то, певна річ, ми хотіли це зробити й зробили. Ми своє завдання виконали", - цитує Степаненка сайт Шахтаря.

Матч 32 туру УПЛ Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня о 19:30.

Нагадаємо, що двоє гравців Шахтаря потрапили у заявку збірної Бразилії.