Степаненко: Приємно, що матч із Динамо вже нічого не вирішує
|Тарас Степаненко
Донецький Шахтар насолоджується достроковим чемпіонством, не хвилюючись про прийдешній матч з Динамо.
Про це повідомив півзахисник гірників Тарас Степаненко.
"Ми дуже щасливі й задоволені! Це був важкий сезон: було багато позитивних емоцій, багато негативних… Останні півтора місяця видались надзвичайно напруженими. Та й цей тиждень був складним психологічно, проте ми взяли два трофея цього року плюс Суперкубок. Тому можемо бути вдоволені, і, гадаю, завдання на сезон ми виконали", - сказав футболіст.
"Приємно, що вже нічого не вирішує матч із Динамо, адже завжди виходять непрості ігри. І коли був шанс забезпечити чемпіонство до зустрічі з принциповим суперником, то, певна річ, ми хотіли це зробити й зробили. Ми своє завдання виконали", - цитує Степаненка сайт Шахтаря.
Матч 32 туру УПЛ Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня о 19:30.
Нагадаємо, що двоє гравців Шахтаря потрапили у заявку збірної Бразилії.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій