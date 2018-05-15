Поворознюк: Я лоханувся, коли придбав Десну в 2009-10 роках

Олександр Поворознюк

Президента Інгульця Олександра Поворознюка обманули в 2009 році, коли він придбав чернігівську Десну.

Про це розповів сам функціонер.

"Я цей клуб забрав за 3 мільйони гривень, які мені був винен Коротков. Я лоханувся на тому, що мені хіба нотаріально передали 100% клубу. По актах прийому й передачі мені передали і стадіон, і базу", - пояснив олігарх.

"Коли я приїхав до Чернігова, мені мер сказав: "Вибач, дорогий, але, якщо не будеш підтримувати мене на виборах і будеш вести свою політику, то будеш грати на стадіоні Гагаріна за гроші". Я показав усі акти, а мені кажуть – це все муніципальне. А ти купив футбольний клуб лише на папері", - сказав Поворознюк.

"Коли я прийшов туди, то там був повний хаос, усе в боргах. Цього всього на паперах я не бачив. Вийшло, що і три мільйони втратив, і не зміг розвити себе так, як і хотів, на посаді президента футбольного клубу", - цитує аграрія Футбол 24.

Раніше президент Інгульця повідомив, що збирається вивести команду в Лігу Європи.