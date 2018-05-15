Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
396 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.05.2018  10:59

Поворознюк: Я лоханувся, коли придбав Десну в 2009-10 роках

Олександр Поворознюк

Президента Інгульця Олександра Поворознюка обманули в 2009 році, коли він придбав чернігівську Десну.

Про це розповів сам функціонер.

"Я цей клуб забрав за 3 мільйони гривень, які мені був винен Коротков. Я лоханувся на тому, що мені хіба нотаріально передали 100% клубу. По актах прийому й передачі мені передали і стадіон, і базу", - пояснив олігарх.

"Коли я приїхав до Чернігова, мені мер сказав: "Вибач, дорогий, але, якщо не будеш підтримувати мене на виборах і будеш вести свою політику, то будеш грати на стадіоні Гагаріна за гроші". Я показав усі акти, а мені кажуть – це все муніципальне. А ти купив футбольний клуб лише на папері", - сказав Поворознюк.

"Коли я прийшов туди, то там був повний хаос, усе в боргах. Цього всього на паперах я не бачив. Вийшло, що і три мільйони втратив, і не зміг розвити себе так, як і хотів, на посаді президента футбольного клубу", - цитує аграрія Футбол 24.

Раніше президент Інгульця повідомив, що збирається вивести команду в Лігу Європи.





Читай також
У Десни - стадіон, у Полтави - супербаза, а у Інгульця - гроші: як клуби Першої ліги готові до атестації в УПЛ. ВІДЕО
Десна погіршила шанси Інгульця на УПЛ, Арсенал забезпечив місце у плей-офф. Матчі 33-го туру Першої ліги
Полтава - Колос, Інгулець - Десна: онлайн відеотрансляції матчів лідерів Першої ліги
Реал Фарма виграв у Інгульця в матчі 28-го туру Другої ліги
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
11:21
Футбол. Циганков зацікавив італійський топ-клуб
10:59
Футбол. Поворознюк: Я лоханувся, коли придбав Десну в 2009-10 роках
10:45
ЧС-2018. Хто виграє ЧС-2018: прогноз букмекерів
10:32
Футбол. Степаненко: Приємно, що матч із Динамо вже нічого не вирішує
10:15
Футбол. Фонсека зустрівся зі співвласником англійського Вест Гема
09:52
Баскетбол. Збірна України оприлюднила графік підготовки до чемпіонату світу
09:36
Футбол. Лідер Шахтаря подорожчав на 13 млн євро за версією Transfermarkt
09:18
Футбол. КДК ФФУ виправдав гравців Олімпіка, які нібито сдавали матч проти Чорноморця
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!