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15.05.2018  12:16

Леоненко: Срну треба зробити головним тренером Шахтаря

Віктор Леоненко

Експерт телеканалів Футбол 1/2 Віктор Леоненко вважає, що Даріо Срна міг би стати головним тренером гірників.

Про це повідомляє Газета по-українськи.

"Що Шахтар стане чемпіоном, я не сумнівався навіть після поразки від Динамо місяць тому. Динамо провело непоганий сезон. Але Шахтар на сьогодні - зовсім інший рівень. Це команда зі своїм стилем та почерком", - вважає екс-гравець Динамо.

"У майбутньому Динамо зможе конкурувати з Шахтарем. Треба тільки залишити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера і купити щонайменше сильного нападника. Шахтар, очевидно, влітку залишить головний тренер Паулу Фонсека. Але великої проблеми я тут не бачу. Команда грає на багажі попереднього наставника Мірчі Луческу, саме він її вибудував", - підкреслив Леоненко.

"Я навіть не бачу проблем у відході Фреда і Бернарда. Замінити їх можна виконавцями, які є, нікого не купуючи. Дуже додав півзахисник Алан Патрік. Можна використати Танковського чи Малишева. Степаненка перевести в захист. А нападника Кайоде вважаю сильнішим за Феррейру. Я б навіть ризикнув і поставив колишнього капітана Даріо Срну головним тренером", - розповів телеексперт.

Нагадаємо, що Леоненко жорстко висловився щодо Вернидуба.





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