Скала вимагає розпустити ПФЛ і передати повноваження ФФУ

Микола Кміть

Стрийська Скала виступає за розпуск ПФЛ.

Про це повідомив президент клубу Микола Кміть.

"15 травня у Києві в Будинку Футболу повинна відбутися Рада Професіональної Футбольної Ліги України. Я як президент ФК Скала не братиму участь у цьому заході свідомо, оскільки не погоджуюся категорично зі словами президента ПФЛ Сергія Макарова, який у своєму інтерв`ю під час візиту до Винник висловився, що зі суддівством у нас все гаразд, хоча й є окремі помилки", - сказав функціонер.

"Наша позиція діаметрально протилежна: з арбітражем великі проблеми, а окремі помилки треба називати як упереджене суддівство. Саме тому ФК Скала виступає за розпуск ПФЛ України як штучно створеної в 1996 році структури, і передачу її повноважень Федерації Футболу України, як про це заявляв і президент ФФУ Андрій Павелко", – цитує Кмітя офіційний сайт Скали.

Нагадаємо, що Скала може знятися зі змагань Другої ліги через корупцію.