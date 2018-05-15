Скала вимагає розпустити ПФЛ і передати повноваження ФФУ
|Микола Кміть
Стрийська Скала виступає за розпуск ПФЛ.
Про це повідомив президент клубу Микола Кміть.
"15 травня у Києві в Будинку Футболу повинна відбутися Рада Професіональної Футбольної Ліги України. Я як президент ФК Скала не братиму участь у цьому заході свідомо, оскільки не погоджуюся категорично зі словами президента ПФЛ Сергія Макарова, який у своєму інтерв`ю під час візиту до Винник висловився, що зі суддівством у нас все гаразд, хоча й є окремі помилки", - сказав функціонер.
"Наша позиція діаметрально протилежна: з арбітражем великі проблеми, а окремі помилки треба називати як упереджене суддівство. Саме тому ФК Скала виступає за розпуск ПФЛ України як штучно створеної в 1996 році структури, і передачу її повноважень Федерації Футболу України, як про це заявляв і президент ФФУ Андрій Павелко", – цитує Кмітя офіційний сайт Скали.
Нагадаємо, що Скала може знятися зі змагань Другої ліги через корупцію.
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