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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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15.05.2018  14:22

Вся суть УПЛ: уболівальник ліг спати прямо на сидіннях трибуни. ФОТО

 

У матчі 31 туру УПЛ між Олімпіком і Чорноморцем (1:0) стався кумедний епізод.

Один із уболівальників ліг спати прямо на трибуні, розвернувшись спиною до поля.

Нагадаємо, що президент Прем'єр-ліги вирішив підняти відвідуваність матчів опитуванням через Facebook.





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