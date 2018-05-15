УЄФА зв'язалася з Павелком, щоб нагадати як треба використовувати кубок Ліги чемпіонів

Кубок Ліги чемпіонів

В УЄФА відреагували на фото, на якому падчерка президента ФФУ Андрія Павелка тримає кубок Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє rsport.

"Ми зв'язалися з федерацією футболу України, щоб ще раз підкреслити суворі рекомендації щодо використання кубка Ліги чемпіонів на різних заходах. Подальших коментарів поки не буде", - сказали в УЄФА.

Нагадаємо, що громадянська дружина Андрія Павелка виклала в інстаграм своєї доньки її фото з кубком Ліги чемпіонів у салоні люксового автомобіля. Це спричинило неабияке обурення в інтернеті.

Раніше повідомлялося, що Павелко хоче подати заявки на проведення в Україні фіналу Ліги Європи та Суперкубку УЄФА.