Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 14:56
УЄФА зв'язалася з Павелком, щоб нагадати як треба використовувати кубок Ліги чемпіонів
|Кубок Ліги чемпіонів
В УЄФА відреагували на фото, на якому падчерка президента ФФУ Андрія Павелка тримає кубок Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє rsport.
"Ми зв'язалися з федерацією футболу України, щоб ще раз підкреслити суворі рекомендації щодо використання кубка Ліги чемпіонів на різних заходах. Подальших коментарів поки не буде", - сказали в УЄФА.
Нагадаємо, що громадянська дружина Андрія Павелка виклала в інстаграм своєї доньки її фото з кубком Ліги чемпіонів у салоні люксового автомобіля. Це спричинило неабияке обурення в інтернеті.
Раніше повідомлялося, що Павелко хоче подати заявки на проведення в Україні фіналу Ліги Європи та Суперкубку УЄФА.
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