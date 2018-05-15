Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 15:13
Фіаско екс-динамівця Рибки потрапило в мережу, воротар пропустив 7 голів від Фенербахче. ВІДЕО
|Олександр Рибка / Карабюкспор
У матчі 33 туру чемпіонату Туреччини Карабюкспор поступився Фенербахче з рахунком 0:7.
У воротах господарів стояв колишній воротар Динамо Олександр Рибка.
Цікаво, що один із голів у свої ворота забив ще один українець Антон Кравченко.
Нагадаємо, що Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини.
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