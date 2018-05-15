Захисник Шахтаря отримав виклик до збірної Грузії

Давіт Хочолава

Захисник Шахтаря Давіт Хочолава отримав виклик у збірну Грузії.

Давид Хочолава вызван в сборную Грузииhttps://t.co/aIY3x1sBUU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 15 травня 2018 р.

Хочолаву викликали на найближчі товариські матчі проти Мальти та Люксембургу.

Як відомо, в березні Хочолава вже отримував виклик до збірної.