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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 16:16
Захисник Шахтаря отримав виклик до збірної Грузії
|Давіт Хочолава
Захисник Шахтаря Давіт Хочолава отримав виклик у збірну Грузії.
Давид Хочолава вызван в сборную Грузииhttps://t.co/aIY3x1sBUU— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 15 травня 2018 р.
Хочолаву викликали на найближчі товариські матчі проти Мальти та Люксембургу.
Як відомо, в березні Хочолава вже отримував виклик до збірної.
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