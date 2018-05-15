Верес змінив місце проведення матчу проти Маріуполя

В останньому турі УПЛ Верес прийме Маріуполь у Львові на стадіоні Україна.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Раніше планувалося проведення матчу на Арені-Львів.

Як відомо, зустріч пройде 20-го травня о 17.00.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Вереса став найкращим в 31-му турі УПЛ.