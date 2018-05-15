Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 16:31
Верес змінив місце проведення матчу проти Маріуполя
В останньому турі УПЛ Верес прийме Маріуполь у Львові на стадіоні Україна.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
Раніше планувалося проведення матчу на Арені-Львів.
Як відомо, зустріч пройде 20-го травня о 17.00.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Вереса став найкращим в 31-му турі УПЛ.
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