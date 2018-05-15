Легенда Динамо залишить клуб після гри з Шахтарем

Олег Гусєв

Матч 32-го туру проти Шахтаря стане прощальним для півзахисника киян Олега Гусєва.

Про це заявив тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Будь-який матч проти Шахтаря завжди важливий. У цьому сезоні вийшло так, що заключний тур проти гірників буде важливий тільки для престижу нашого клубу і вболівальників", - сказав він.

"Відкрию вам невеличку таємницю - в цьому матчі обов'язково вийде Олег Гусєв і зіграє останній матч у футболці Динамо. Постараємося в цій зустрічі віддячити вболівальникам за ту підтримку, яку ми отримували протягом усього сезону", - сказав Хацкевич в інтерв'ю FootballHub.

Як відомо, матч Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня о 19.30.