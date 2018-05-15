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15.05.2018  17:20

Нападником Шахтаря зацікавились у Бельгії

Факундо Феррейра

На форварда донецького Шахтаря Факундо Феррейру побільшало претендентів.

Тепер він потрапив до сфери зацікавлень бельгійського Андерлехта, повідомляє Walfoot.be.

Андерлехт спробує переконати Феррейру переїхати на Констант Ванден Сток. Головний бомбардир "гірників" влітку отримає статус вільного агента та має чимало пропозицій щодо переїзду в інші чемпіонату, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Феррейра продовжить кар'єру у Португалії.





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