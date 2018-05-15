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15.05.2018  17:38

УПЛ вважає порушенням регламенту перенесення матчу Верес - Маріуполь на стадіон Україна

 

УПЛ надіслала Маріуполю лист, в якому сказано, що спроба Вереса перенести матч з Маріуполем на стадіон Україна суперечать регламенту.

Раніше Верес повідомив маріупольців про те, що на Арені Львів газон в поганому стані і запропонував перенести матч на інший львівський стадіон.

Але коли Верес заявлявся в УПЛ, в якості основного стадіону вони вказали Арену Львів, а резервним - Авангард в Луцьку. Тому у рівненського клубу немає ніяких підстав грати домашні матчі на Україні, пише Tribuna.com.

Зустріч команд в 32-му турі повинна пройти 20-го травня о 17.00.





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