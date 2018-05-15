Лідер Шахтаря зацікавив Барселону

Фред

За грою півзахисника Шахтаря Фреда спостерігають скаути Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Відзначається, що за результатами перших спостережень у скаутів сформувалося гарне враження від виступів 25-річного бразильця, що відображено у відповідних доповідях.

За рахунок бразильського хавбека каталонський клуб хоче створити конкуренцію в центрі поля і надавати іноді відпочинок Івану Ракитичу і Серджіо Бускетсу, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Фред подорожчав на 13 млн євро за версією Transfermarkt.