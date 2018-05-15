Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
326 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 17:49
Лідер Шахтаря зацікавив Барселону
|Фред
За грою півзахисника Шахтаря Фреда спостерігають скаути Барселони.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Відзначається, що за результатами перших спостережень у скаутів сформувалося гарне враження від виступів 25-річного бразильця, що відображено у відповідних доповідях.
За рахунок бразильського хавбека каталонський клуб хоче створити конкуренцію в центрі поля і надавати іноді відпочинок Івану Ракитичу і Серджіо Бускетсу, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Фред подорожчав на 13 млн євро за версією Transfermarkt.
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