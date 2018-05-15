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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 18:45
Азербайджанський клуб продовжить контракт з українським воротарем
|Дмитро Безотосний
Український воротар Габали Дмитро Безотосний невдовзі поставить підпис під новою угодою із азербайджанським клубом.
34-річний кіпер підпише новий контракт із клубом, повідомляє Azerisport.com.
За інформацією видання, Габала вже підготувала пропозицію для Безотосного і українець незабаром підпише новий контракт із "радарами".
Відзначимо, що Дмитро Безотосний грає за Габалу з січня 2015 року. За цей час він провів 139 матчів у воротах команди.
Раніше повідомлялося, що Габала не змогла домовитися з голкіпером Зірки.
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