Азербайджанський клуб продовжить контракт з українським воротарем

Дмитро Безотосний

Український воротар Габали Дмитро Безотосний невдовзі поставить підпис під новою угодою із азербайджанським клубом.

34-річний кіпер підпише новий контракт із клубом, повідомляє Azerisport.com.

За інформацією видання, Габала вже підготувала пропозицію для Безотосного і українець незабаром підпише новий контракт із "радарами".

Відзначимо, що Дмитро Безотосний грає за Габалу з січня 2015 року. За цей час він провів 139 матчів у воротах команди.

Раніше повідомлялося, що Габала не змогла домовитися з голкіпером Зірки.