Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 19:08
Тернопільська Нива продовжить грати у Другій лізі
Тернопільська Нива змінила своє рішення щодо припинення участі в Другій лізі.
Про це пише офіційний сайт клубу.
Таке рішення було ухвалено керівництвом "жовто-зелених" після засідання Ради ліг Професіональної футбольної ліги у вівторок.
Зокрема, спортивний директор Ниви Дмитро Андрієшин провів розмову з президентом ПФЛ Сергієм Макаровим та головою Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.
Раніше була інформація, що Нива може знятися зі змагань через корупцію.
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