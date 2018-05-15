Тернопільська Нива продовжить грати у Другій лізі

Тернопільська Нива змінила своє рішення щодо припинення участі в Другій лізі.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Таке рішення було ухвалено керівництвом "жовто-зелених" після засідання Ради ліг Професіональної футбольної ліги у вівторок.

Зокрема, спортивний директор Ниви Дмитро Андрієшин провів розмову з президентом ПФЛ Сергієм Макаровим та головою Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.

Раніше була інформація, що Нива може знятися зі змагань через корупцію.