Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 19:36
Шахтар і Динамо розсудить Романов. Суддівські призначення на 32-й тур УПЛ
Стали відомі арбітри 32-го туру Прем'єр-ліги.
19 травня, субота:
"Динамо" - "Шахтар" - Віталій Романов (Дніпро)
"Карпати" - "Сталь" - Володимир Новохатний (Київ)
"Чорноморець" - "Зірка" - Дмитро Кутаков (Київська область)
"Олександрія" - "Олімпік" - Микола Балакін (Київська область)
20 травня, неділя:
"Ворскла" - "Зоря" - Костянтин Труханов (Харків)
"Верес" - "Маріуполь" - Юрій Можаровський (Львів)
Як відомо, в 31-му турі Шахтар переміг Верес і достроково оформив золото Прем'єр-ліги.
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