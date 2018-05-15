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15.05.2018  19:36

Шахтар і Динамо розсудить Романов. Суддівські призначення на 32-й тур УПЛ

 

Стали відомі арбітри 32-го туру Прем'єр-ліги.

19 травня, субота:

"Динамо" - "Шахтар" - Віталій Романов (Дніпро)

"Карпати" - "Сталь" - Володимир Новохатний (Київ)

"Чорноморець" - "Зірка" - Дмитро Кутаков (Київська область)

"Олександрія" - "Олімпік" - Микола Балакін (Київська область)

20 травня, неділя:

"Ворскла" - "Зоря" - Костянтин Труханов (Харків)

"Верес" - "Маріуполь" - Юрій Можаровський (Львів)

Як відомо, в 31-му турі Шахтар переміг Верес і достроково оформив золото Прем'єр-ліги.





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